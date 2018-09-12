«Всех чинуш перестреляем»: Рунет посмеялся над автором дуэльного кодекса 

Пользователи Рунета бурно отреагировали на предложение депутата Госдумы от ЛДПР вести дуэльный кодекс.
Предложение поступило от Сергея Иванова, который считает, что в последнее время появилась «тенденция со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан, выражающих отличные от официальных точки зрения».
Некоторые обвинили Ивановна в безделье.
Ранее «Ридус» писал о содержании дуэльного кодекса.
Предложение регламентировать проведение дуэлей поступило после того, как глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на бой оппозиционера Алексея Навального. Тот обвинил его в коррупции, и Золотов пообещал сделать из блогера отбивную.