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«Всех чинуш перестреляем»: Рунет посмеялся над автором дуэльного кодекса
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«Всех чинуш перестреляем»: Рунет посмеялся над автором дуэльного кодекса 

Ридус 3 часа назад
Фото: Ридус
Пользователи Рунета бурно отреагировали на предложение депутата Госдумы от ЛДПР вести дуэльный кодекс.
Предложение поступило от Сергея Иванова, который считает, что в последнее время появилась «тенденция со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан, выражающих отличные от официальных точки зрения».
Некоторые обвинили Ивановна в безделье.
Ранее «Ридус» писал о содержании дуэльного кодекса.
Предложение регламентировать проведение дуэлей поступило после того, как глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на бой оппозиционера Алексея Навального. Тот обвинил его в коррупции, и Золотов пообещал сделать из блогера отбивную.
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