В Нижнем Новгороде пройдут соревнования по паралимпийскому виду спорта бочча

В Нижнем Новгороде пройдут соревнования по паралимпийскому виду спорта бочча16 сентября в нижегородском Дворце спорта «Заречье» пройдет открытый кубок Нижегородской области по бочча среди детей и спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Цель соревнований — привлечь внимание общественности к богатому потенциалу людей с инвалидностью, разнообразию их интересов, а также к проблемам, с которыми они сталкиваются в жизни, добиваясь высоких результатов.

Бочча — это паралимпийский вид спорта, предоставляющий возможность участия спортсменам с самыми тяжелыми ограничениями. На соревнования приглашены спортсмены из других регионов России, представители Федерации ПОДА Нижегородской области, руководство Министерства спорта Нижегородской области и Департамента по спорту и молодёжной политике Нижнего Новгорода. В этом году впервые будет разыгрываться «Кубок равных возможностей» среди команд различных регионов.

12+