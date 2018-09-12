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В Нижнем Новгороде пройдут соревнования по паралимпийскому виду спорта бочча
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В Нижнем Новгороде пройдут соревнования по паралимпийскому виду спорта бочча 

Нижегородская правда 3 часа назад
Фото: Нижегородская правда
В Нижнем Новгороде пройдут соревнования по паралимпийскому виду спорта бочча16 сентября в нижегородском Дворце спорта «Заречье» пройдет открытый кубок Нижегородской области по бочча среди детей и спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Цель соревнований — привлечь внимание общественности к богатому потенциалу людей с инвалидностью, разнообразию их интересов, а также к проблемам, с которыми они сталкиваются в жизни, добиваясь высоких результатов.
Бочча — это паралимпийский вид спорта, предоставляющий возможность участия спортсменам с самыми тяжелыми ограничениями. На соревнования приглашены спортсмены из других регионов России, представители Федерации ПОДА Нижегородской области, руководство Министерства спорта Нижегородской области и Департамента по спорту и молодёжной политике Нижнего Новгорода. В этом году впервые будет разыгрываться «Кубок равных возможностей» среди команд различных регионов.
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