Видео: Даниэль Риккардо о Гран При Сингапура

В Red Bull Racing продолжают интересную традицию, рассказывая о гонках чемпионата в весьма оригинальной форме, и на этот раз Даниэль Риккардо делится с болельщиками опытом выступлений на сложной городской трассе в Сингапуре.

Даниэль Риккардо: «Добро пожаловать на Гран При Сингапура! Арена уже готова, и нас ждёт поистине драматичное развитие событий. Гонка проводится в тёмное время суток, а то, что трасса проложена по улицам города, лишь делает происходящее ещё более интересным.

Необычный момент заключается и в том, что, находясь в другом часовом поясе, мы продолжаем придерживаться европейского времени, это значит, что отбой у нас в 4-5 утра, а просыпаемся мы уже после полудня. Но когда в отеле тебе доставляют еду прямо в бассейн в три ночи — это замечательно.

На сингапурской трассе приходится по-настоящему трудиться, отдыхать там некогда. Поворотов очень много, и даже прямая между 5-м и 7-м поворотами — не совсем прямая, поскольку там находится небольшой изгиб, 6-й поворот. В общем, даже на прямой не получается перевести дух. Асфальт в зоне торможения перед 7-м поворотом очень неровный, и там неплохие возможности для обгонов.

Кстати, в Сингапуре всё хорошо с уличной едой, так что всегда можно подкрепиться!

Между 12-м и 13-м поворотами трасса проходит по мосту, и это тоже очень сложный участок, где сначала нужно прижаться влево, а потом сместиться вправо, после чего сбросить скорость перед крутым левым поворотом.

Кроме того, всегда есть тревоги из-за того, что поезда метро могут создавать сильное магнитное поле, которое влияет на работу машины.

Выйти из 13-го поворота нужно максимально правильно, поскольку после него начинается один из самых длинных прямых отрезков трассы, хотя и он не слишком продолжительный.

Ещё один уникальный участок находится в районе 18-го поворота, где трасса проходит под трибунами — это очень узкое место.

Хотя трасса городская, природа всё равно рядом, и на трассе запросто можно столкнуться с ящерицей — бррр!.. У меня всё!»