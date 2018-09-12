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Видео: Даниэль Риккардо о Гран При Сингапура
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Видео: Даниэль Риккардо о Гран При Сингапура 

F1News.ru 3 часа назад
Фото: F1News.ru
В Red Bull Racing продолжают интересную традицию, рассказывая о гонках чемпионата в весьма оригинальной форме, и на этот раз Даниэль Риккардо делится с болельщиками опытом выступлений на сложной городской трассе в Сингапуре.
Даниэль Риккардо: «Добро пожаловать на Гран При Сингапура! Арена уже готова, и нас ждёт поистине драматичное развитие событий. Гонка проводится в тёмное время суток, а то, что трасса проложена по улицам города, лишь делает происходящее ещё более интересным.
Необычный момент заключается и в том, что, находясь в другом часовом поясе, мы продолжаем придерживаться европейского времени, это значит, что отбой у нас в 4-5 утра, а просыпаемся мы уже после полудня. Но когда в отеле тебе доставляют еду прямо в бассейн в три ночи — это замечательно.
На сингапурской трассе приходится по-настоящему трудиться, отдыхать там некогда. Поворотов очень много, и даже прямая между 5-м и 7-м поворотами — не совсем прямая, поскольку там находится небольшой изгиб, 6-й поворот. В общем, даже на прямой не получается перевести дух. Асфальт в зоне торможения перед 7-м поворотом очень неровный, и там неплохие возможности для обгонов.
Кстати, в Сингапуре всё хорошо с уличной едой, так что всегда можно подкрепиться!
Между 12-м и 13-м поворотами трасса проходит по мосту, и это тоже очень сложный участок, где сначала нужно прижаться влево, а потом сместиться вправо, после чего сбросить скорость перед крутым левым поворотом.
Кроме того, всегда есть тревоги из-за того, что поезда метро могут создавать сильное магнитное поле, которое влияет на работу машины.
Выйти из 13-го поворота нужно максимально правильно, поскольку после него начинается один из самых длинных прямых отрезков трассы, хотя и он не слишком продолжительный.
Ещё один уникальный участок находится в районе 18-го поворота, где трасса проходит под трибунами — это очень узкое место.
Хотя трасса городская, природа всё равно рядом, и на трассе запросто можно столкнуться с ящерицей — бррр!.. У меня всё!»
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