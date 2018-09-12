Праздник двора прошел на Октябрьской

Праздник двора провели на днях на площадке по адресу улица Октябрьская, 105 сотрудники спортивно-досугового центра «Шире круг». Об этом сообщила руководитель досугового подразделения центра Елена Цыганова.

— Предложенная нами игра мини-волейбол очень понравилась и детям, и взрослым. Кубик Рубика и пазл из цифр смог собрать только один участник конкурсов. Мероприятие также посетила глава муниципального округа Марьина Роща Екатерина Игнатова , — пояснила Цыганова.

Напомним, сотрудники ГБУ «СДЦ „Шире круг“ регулярно проводят развлекательные мероприятия различного масштаба для жителей района Марьина Роща. (ак)