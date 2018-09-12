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Праздник двора прошел на Октябрьской
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Праздник двора прошел на Октябрьской 

Управа района Марьина роща 3 часа назад
Фото: Управа района Марьина роща
Праздник двора провели на днях на площадке по адресу улица Октябрьская, 105 сотрудники спортивно-досугового центра «Шире круг». Об этом сообщила руководитель досугового подразделения центра Елена Цыганова.
— Предложенная нами игра мини-волейбол очень понравилась и детям, и взрослым. Кубик Рубика и пазл из цифр смог собрать только один участник конкурсов. Мероприятие также посетила глава муниципального округа Марьина Роща Екатерина Игнатова, — пояснила Цыганова.
Напомним, сотрудники ГБУ «СДЦ „Шире круг“ регулярно проводят развлекательные мероприятия различного масштаба для жителей района Марьина Роща. (ак)
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