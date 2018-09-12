Спортсмены из Троицка заняли первое место на чемпионате мира по кроссовому полиатлону

Фото: Спортивно-оздаровительная база «Лесная»

Троицкая команда победила в чемпионате мира по кроссовому полиатлону. Об этом 11 сентября рассказал Андрей Терехин , директор спортивно-оздоровительной базы «Лесная».

— Соревнования прошли в Рязанской области. В этом году представили две новые формы полиатлона: лыжероллеры и кросс. Сборная под руководством тренера Владимира Руменко показала очень хороший результат в клубном зачете среди ветеранов, — рассказал Андрей Терехин.

Он добавил, что Владимир Руменко и Борис Сосунов получили первые места в своих возрастных категориях. Среди женщин «серебро» завоевала Светлана Субботина, а Мария Рындина привезла в городской округ бронзовую медаль.