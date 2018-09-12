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Спортсмены из Троицка заняли первое место на чемпионате мира по кроссовому полиатлону
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Спортсмены из Троицка заняли первое место на чемпионате мира по кроссовому полиатлону 

Префектура ТиНАО города Москвы 3 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: Спортивно-оздаровительная база «Лесная»
Троицкая команда победила в чемпионате мира по кроссовому полиатлону. Об этом 11 сентября рассказал Андрей Терехин, директор спортивно-оздоровительной базы «Лесная».
— Соревнования прошли в Рязанской области. В этом году представили две новые формы полиатлона: лыжероллеры и кросс. Сборная под руководством тренера Владимира Руменко показала очень хороший результат в клубном зачете среди ветеранов, — рассказал Андрей Терехин.
Он добавил, что Владимир Руменко и Борис Сосунов получили первые места в своих возрастных категориях. Среди женщин «серебро» завоевала Светлана Субботина, а Мария Рындина привезла в городской округ бронзовую медаль.
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