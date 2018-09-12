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Армейцы Дзагоев и Щенников вернулись в общую группу
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Армейцы Дзагоев и Щенников вернулись в общую группу 

Вести.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Футболисты ЦСКА продолжают подготовку к матчу 7 тура чемпионата России по футболу с «Уфой». В общую группу вернулись полузащитник Алан Дзагоев и защитник Георгий Щенников.
Оба футболиста долгое время были травмированы. Алан Дзагоев не играл с конца июля, а Георгий Щенников не выходил на поле с середины августа. Теперь все проблемы со здоровьем позади, и оба игрока тренировались в общей группе.
Готовится к матчу с «Уфой» новобранец ЦСКА Иван Обляков. Полузащитник начинал сезон в составе уфимцев, но в последний день трансферного окна 20-летний футболист подписал контракт с армейцами.
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