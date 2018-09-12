Армейцы Дзагоев и Щенников вернулись в общую группу

Футболисты ЦСКА продолжают подготовку к матчу 7 тура чемпионата России по футболу с «Уфой». В общую группу вернулись полузащитник Алан Дзагоев и защитник Георгий Щенников

Оба футболиста долгое время были травмированы. Алан Дзагоев не играл с конца июля, а Георгий Щенников не выходил на поле с середины августа. Теперь все проблемы со здоровьем позади, и оба игрока тренировались в общей группе.