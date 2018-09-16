Тренер «Уфы» назвал переломный момент в матче с ЦСКА

Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров прокомментировал результат матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА (0:3), передает Sport24.

"В первом тайме играли неплохо, были моменты, но подвела реализация. В конце тайма пропустили необязательный мяч. Он никак не сказался на начале второго тайма.

Ребята адекватно восприняли пропущенный мяч, продолжали гнуть свою линию и пытаться атаковать, прессинговать, чтобы сравнять счет. Но мы пропустили две контратаки, и счет стал крупным. После этого игра прекратилась", — цитирует специалиста пресс-служба «Уфы».

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