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Лев Савин возглавит делегацию сборной РФ на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе
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Лев Савин возглавит делегацию сборной РФ на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе 

ТАСС 3 часа назад
ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Главой российской делегации на летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе будет Лев Савин. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
Соревнования пройдут в Аргентине с 6 по 18 октября.
"У нас есть человек, который сейчас возглавляет рабочую группу по подготовке к юношеским Олимпийским играм. Это один из наших опытных специалистов, Лев Савин. Я думаю, что как раз он и возглавит делегацию. Во всяком случае, уровень его компетенций и опыта подсказывает, что это правильный выбор", — заявил Поздняков.
Четвертый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11-13 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост— агентством и модератором зоны презентаций регионов и инвестиционных проектов ВЭФ-2018.
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