Лев Савин возглавит делегацию сборной РФ на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе

Соревнования пройдут в Аргентине с 6 по 18 октября.

"У нас есть человек, который сейчас возглавляет рабочую группу по подготовке к юношеским Олимпийским играм. Это один из наших опытных специалистов, Лев Савин. Я думаю, что как раз он и возглавит делегацию. Во всяком случае, уровень его компетенций и опыта подсказывает, что это правильный выбор", — заявил Поздняков.

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