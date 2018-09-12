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Тест: Сможете ли вы назвать столицы этих 12 стран?
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Тест: Сможете ли вы назвать столицы этих 12 стран? 

Ридус 3 часа назад
В интернете бродит популярная географическая шутка: «Не понимаю, почему если не знаешь столицу Перу, то тебе сразу говорят, что географию плохо учил. Мы на географии только какие-то чёртовы залежи угля на контурных картах отмечали. Никакого Перу. Никакого глобуса». И в этой шутке, как всегда, есть доля правды.
А вы считаете себя географически грамотным человеком? Узнайте это, попробовав назвать эти 12 мировых столиц. Свои результаты пишите нам в комментарии и расскажите заодно, отмечали ли вы залежи угля на уроках или всё-таки глобус изучали?
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