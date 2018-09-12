В Астане пройдет ежегодный международный благотворительный марафон

В Астане 16 сентября пройдет ежегодный международный марафон Astana Marathon 2018. Благотворительные забеги, давшие начало Астана Марафону проходят с 2009 года и сегодня марафон является самым масштабным в столице Казахстана.

Ежегодно это событие привлекает все больше внимания казахстанцев и бегунов со всего мира, количество участников растет из года в год, а средства, собираемые во время марафона, в течение восьми лет отправляются на благотворительные цели. С 2009 года организаторами Astana Marathon было собрано 36,065,458.00 тенге для казахстанских благотворительных организаций.

С 2018 года Astana Marathon вошел в Ассоциацию международных марафонов и про-бегов (AIMS) и подает на Bronze Label в IAAF (Международной ассоциации легкоат-летических федераций). Благодаря усилиям команды Astana Marathon в нынешнем году ожидается участие в забеге рекордного числа элитных бегунов из Эфиопии, Кении, Эритреи и Уганды.

На данный момент для участия в забеге зарегистрировано 2711 человек, из них 116 регистрантов из 19 стран. Всего организаторы ожидают 5000 участников, из них 320 — из более 20 стран мира. Маршрут марафонской дистанции сертифицирован IAAF. К организации марафона будут привлечены волонтеры.

Участникам Astana Marathon 2018 предлагаются дистанции 42,2 км в возрасте от 18 лет и старше и 10 км в возрасте от 16 лет и старше. Aтлеты, не уложившиеся в регламент шести часов, будут дисквалифицированы и сняты с маршрута. Чтобы принять участие в марафоне, необходимо пройти онлайн регистрацию на сайте. При этом установлен дэдлайн на прием онлайн заявок: на дистанции 42.2 км — до 10 сентября и на 10 км — до 15 сентября (11:00 ч.). Также можно зарегистрировать свое участие в дистанции на 10 км во время спортивной ярмарки Astana Marathon EXPO 2018 15 сентября до 18:00 ч.

С этого у Astana Marathon есть свой собственный гимн, созданный талантливым компози-тором Айжан Нуркеновой, выпускницей престижной Королевской Академии Музыки, стипендиатом Болашака.

В прошлом году Astana Marathon собрал более 5 тысяч участников от 16 до 80 лет из 22 городов Казахстана и 19 зарубежных стран. Astana Marathon 2017 принципиально отли-чался от предыдущих благодаря участию элитных бегунов на длинные дистанции из Ке-нии Саймона Кипругут Кируй (Simon Kiprugut Kirui) и Генри Кипсанг (Henry Kipsang), стабильно показывающих хорошие результаты на марафонской дистанции. В организа-ции Astana Marathon 2017 приняли участие около 230 волонтеров из студентов, старше-классников и жителей столицы. На собранные во время марафона благотворительные средства благотворительный фонд АЯЛА смог приобрести и впервые в Казахстане установить аппарат гипотермии для новорождённых.

Начало забега в 07:00 ч, окончание в 13:00 ч. Место сбора участников: ул. Рыскулова уг. ул. Туркестана 2, стоянка Р4 (напротив ЭКСПО).

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