ФНПР предложила изменить метод расчета прожиточного минимума

МОСКВА, 12 сентября. / ТАСС /. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает скорректировать разработанную еще в 1950-х годах методику расчета прожиточного минимума. Об этом заявил журналистам в среду председатель федерации Михаил Шмаков

"Необходимо законодательно закрепить новую методологию расчета прожиточного минимума, поскольку та методология, те правила расчета прожиточного минимума, которые сейчас применяются, были в 1956 году разработаны, потом в начале 1990-х немного скорректированы, но действуют до сих пор", — сказал он.

По словам Шмакова, существующая методология расчета прожиточного минимума «не соответствует сегодняшней структуре обязательных расходов каждого гражданина и каждого домохозяйства».