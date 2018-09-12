Ещё
ФНПР предложила изменить метод расчета прожиточного минимума
Далее:
Читайте также:
Ещё
Аршавин рассказал правду об уходе из "Зенита"
Аршавин рассказал правду об уходе из "Зенита"

ФНПР предложила изменить метод расчета прожиточного минимума 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает скорректировать разработанную еще в 1950-х годах методику расчета прожиточного минимума. Об этом заявил журналистам в среду председатель федерации Михаил Шмаков.
"Необходимо законодательно закрепить новую методологию расчета прожиточного минимума, поскольку та методология, те правила расчета прожиточного минимума, которые сейчас применяются, были в 1956 году разработаны, потом в начале 1990-х немного скорректированы, но действуют до сих пор", — сказал он.
По словам Шмакова, существующая методология расчета прожиточного минимума «не соответствует сегодняшней структуре обязательных расходов каждого гражданина и каждого домохозяйства».
ТАСС: последние новости
Джон Терри объявил, что не перейдет в московский "Спартак" СМИ: бывший капитан сборной Англии Терри проходит медосмотр для "Спартака" Дэвид Духовны приедет с концертами в Россию в феврале 2019 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой3
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Недостойна: красавица Туктамышева пнула Загитову4
Аршавин сделал громкое заявление об уходе из «Зенита»
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
06:08
Провал чемпионки
Фигурное катание Статьи
03:24
Растоптали чехов. Сборная кайфует даже без Дзюбы
Футбол
04:09
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение