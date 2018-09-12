«Сандерленд» расстался с Джилабоджи. Игрок вернулся в клуб позже положенного срока

Защитник Папи Джилабоджи остался без команды. Руководство «Сандерленда», которому принадлежали права на 29-летнего игрока, приняло решение расстаться с ним. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее Джилабоджи сообщил, что хочет покинуть команду, однако контракт защитника истекал летом 2020 года. Тогда руководство предложило футболисту взять дополнительный отпуск, но в назначенное время сенегалец не вернулся.

Джилабоджи присоединился к команде в начале сентября. Тренерский штаб предложил футболисту сдать те же тесты, что и одноклубники в межсезонье, но защитник их провалил. В итоге контракт был расторгнут из-за профнепригодности.

Папи Джилабоджи играл в «Сандерленде» с 2016 года, куда за 9,5 млн евро перешел из «Челси».

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