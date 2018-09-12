Хельмут Марко: Мы не рассматриваем кандидатуру Шумахера

На прошлой неделе на базе Toro Rosso в Фаэнце побывал Себастьен Буэми, после чего европейская пресса включила швейцарца в список претендентов на место в Toro Rosso. Последние слухи связаны с возможным приглашением в команду Мика Шумахера , сына семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера , но Хельмут Марко оперативно дал понять, что Мик не входит в список кандидатов.

«Мик не входит в наш список, у нас с ним вообще нет никаких контактов», — приводит слова Марко немецкий Auto Bild.