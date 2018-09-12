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Вратарь-толстяк c Сейшельских островов, ставший героем интернета, сравнил себя с Нойером
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Вратарь-толстяк c Сейшельских островов, ставший героем интернета, сравнил себя с Нойером 

SPORT24.ru 3 часа назад
Голкипер сборной Сейшельских островов Дэйв Муссард недавно стал героем многочисленных мемов в соцсетях после игры отборочного этапа Кубка Африканских наций-2019 против Нигерии. Нигерийцы в той встрече победили со счетом 3:0, а интернет-пользователи обратили внимание на не слишком спортивное телосложение вратаря одной из команд.
Позднее в интервью испанским СМИ Муссард рассказал, что не испытывает смущения за свое телосложение и горд представлять честь своей страны в международных матчах.
«Да, я видел, что фотографии со мной разошлись по интернету. Для меня это возможность сделать так, чтобы нашу игру увидело как можно больше людей. Мы же играли против одной из лучших сборных Африки. Игра было непростой. Я не обращаю внимание на то, что говорят люди. Для меня возможность защищать честь своей страны — большая часть. Это большая ответственность, особенно игра против Нигерии. Я хотел показать, что могу играть на этом уровне.
До этого я всего один раз выходил играть за сборную Сейшельских островов. Мы хотели бы выйти в финальный этап Кубка Африканских наций в первый раз в истории страны. 10 октября мы играем с ЮАР, нам следует подойти к этой игре в полной боеготовности.
Помимо футбола я работаю личным водителем. Раньше был поваром, но это было два года назад.
Я считаю, что хорошо играю ногами и отдаю точные пасы защитникам. Мануэль Нойер — вот мой пример для подражания. Он такой же высокий, как и я и тоже хорошо играет ногами. Я хотел бы в своей жизни хоть раз сыграть с одним из игроков испанской Примеры, вроде Месси, Бэйла или Гризманна. Но я никогда даже не был в Европе и не ходил на футбол. Было бы здорово, если бы у меня появилась такая возможность», — приводит слова Муссарда Marca.
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