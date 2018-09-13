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Сборные «Фрегат» и «СТИЛ» провели заключительный матч 2-го тура Премьер Лиги
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Сборные «Фрегат» и «СТИЛ» провели заключительный матч 2-го тура Премьер Лиги 

Управа района Нагатинский затон + ещё 1 3 часа назад
Сборные «Фрегат» и « СТИЛ», члены Премьер Лиги Нагатинской футбольной лиги, провели заключительный матч 2-го тура в текущем игровом сезоне на Адмирал Арене 10 сентября.
Матч окончился в пользу «СТИЛа» со счетом 6:1. Но если «СТИЛ» по праву можно назвать старожилом объединения, то «Фрегат» — новичок. Однако с самого начала ему удалось попасть в число сильнейших команд НФЛ.
— Команда «СТИЛ» начала осенний тур НФЛ в хорошей форме, — сообщил редактору газеты района Нагатинский затон пресс-секретарь НФЛ Андрей Томилов. — Это доказывает и результат матча с футбольным клубом «Стандард»: итоговая разница составила три гола. А «Фрегату» предстоит еще многому научиться.
Словом, сборная «СТИЛ» громко заявила о своих притязаниях на медальный пьедестал. Однако на пути к нему ей предстоит одолеть серьезных соперников: «Прагу» и «Карабах».
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