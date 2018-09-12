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Нина Мозер: «Тарасова и Морозов? Мне неинтересны старые проекты»
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Нина Мозер: «Тарасова и Морозов? Мне неинтересны старые проекты» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Тренер Нина Мозер выразила надежду, что ее бывшие подопечные Евгения Тарасова и Владимир Морозов сработаются с Максимом Траньковым. Пара будет работать под руководством Транькова с этого лета.
— Посмотрим, удастся ли Максиму работать в самостоятельном режиме, — цитирует "РИА Новости" Мозер. — Сейчас у него период экспериментов. Он пробует быть тренером, нервничает и очень волнуется. Он работает не каким-то приходящим тренером, а полностью отвечает за результат. Он спрашивает, консультируется, но я не вмешиваюсь.
— Если у него будет все хорошо, это уже будет группа Транькова, а не Мозер?
— Я на это надеюсь.
— Но Тарасова/Морозов — это ведь ваш спортивный капитал, который нужен и при отстаивании каких-то интересов.
— Мне неинтересны старые проекты. Я прошла с ними определенный путь, я им благодарна за то, что реализовывали мои задумки, идеи, но я считаю, что в нужный момент надо всем расходиться и искать новые пути становления. Свежая кровь нужна как спортсменам, так и тренерам. Нельзя в работе с людьми топтаться на месте и делать одно и то же. Мы же не на заводе болванки делаем. Я и Максиму сказала: если мне снова захочется в это дело втянуться, я просто сделаю новое. То новое, которое соберет новую партию наград. В работе должна быть новизна. А я люблю хороший фреш.
Чаще всего спортсмены, когда добиваются результата, считают, что ничего менять не надо. А тренеру надо. Надо брать молодых, у которых за плечами нет ничего, но которые жаждут побед. Многие удивляются, ну как так я готова расстаться с Тарасовой/Морозовым, это ж деньги! Но это их жизнь. Пускай они развиваются. У меня ни на йоту нет сомнений в том, что я правильно сделала, отдав Тарасову и Морозова Транькову.
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