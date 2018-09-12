Нина Мозер: «Тарасова и Морозов? Мне неинтересны старые проекты»

— Посмотрим, удастся ли Максиму работать в самостоятельном режиме, — цитирует "РИА Новости" Мозер. — Сейчас у него период экспериментов. Он пробует быть тренером, нервничает и очень волнуется. Он работает не каким-то приходящим тренером, а полностью отвечает за результат. Он спрашивает, консультируется, но я не вмешиваюсь.

— Если у него будет все хорошо, это уже будет группа Транькова, а не Мозер?

— Я на это надеюсь.

— Но Тарасова/Морозов — это ведь ваш спортивный капитал, который нужен и при отстаивании каких-то интересов.

— Мне неинтересны старые проекты. Я прошла с ними определенный путь, я им благодарна за то, что реализовывали мои задумки, идеи, но я считаю, что в нужный момент надо всем расходиться и искать новые пути становления. Свежая кровь нужна как спортсменам, так и тренерам. Нельзя в работе с людьми топтаться на месте и делать одно и то же. Мы же не на заводе болванки делаем. Я и Максиму сказала: если мне снова захочется в это дело втянуться, я просто сделаю новое. То новое, которое соберет новую партию наград. В работе должна быть новизна. А я люблю хороший фреш.