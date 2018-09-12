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Из-за забега на Ленина и Малышева закроют движение трамваев и троллейбусов
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Из-за забега на Ленина и Малышева закроют движение трамваев и троллейбусов 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
В субботу, 15 сентября, в Екатеринбурге из-за легкоатлетического марафона ограничат движение общественного транспорта.
— Согласно постановления главы Екатеринбурга «О подготовке к проведению в городе Екатеринбурге декады бега и массовых соревнований по лёгкой атлетике Всероссийский день бега „Кросс нации“, 15 сентября закрывается движение троллейбусов с 09:30 часов до 14:30 часов по улице Мира от Малышева до Первомайской в обоих направлениях, — рассказали в екатеринбургском трамвайно-троллейбусном управлении.
Также ограничения коснутся и движения трамваев. С 10:45 до 14:30 они не будут ходить по проспекту Ленина на участке от Гагарина до Луначарского, а также по Гагарина, Малышева, Блюхера до конечной ст. „40 лет ВЛКСМ“ в обоих направлениях.
На время ограничения ТТУ ввело временные маршруты для трамваев.
До этого из-за марафона „Европа — Азия“ в Екатеринбурге перекрывали сразу ряд улиц в центре, а в мае этого года движение трамваев и троллейбусов также закрывали во Втузгородке из-за легкоатлетического забега.
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