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Давид Луис: «Сарри имеет великую жизненную философию»
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Давид Луис: «Сарри имеет великую жизненную философию» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Челси» Давид Луис счастлив выступать под руководством Маурицио Сарри.
"Прежде всего, Сарри хороший человек. У его великая жизненная философия — он хочет наслаждаться каждым днём, хочет быть счастливым. Он воспользовался возможностью начать новую главу в своей жизни.
Я верю в философию Сарри, к тому же он отличный тренер. Он хочет играть с мячом, хочет играть интенсивно, работать над деталями и предоставлять нам максимум информации о следующей игре и сопернике. Каждую неделю Сарри старается организовать наилучший план на игру — это здорово для нашей команды", — сказал Луис в интервью клубному журналу «Челси».
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