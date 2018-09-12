Давид Луис: «Сарри имеет великую жизненную философию»

Защитник «Челси» Давид Луис счастлив выступать под руководством Маурицио Сарри.

"Прежде всего, Сарри хороший человек. У его великая жизненная философия — он хочет наслаждаться каждым днём, хочет быть счастливым. Он воспользовался возможностью начать новую главу в своей жизни.

Я верю в философию Сарри, к тому же он отличный тренер. Он хочет играть с мячом, хочет играть интенсивно, работать над деталями и предоставлять нам максимум информации о следующей игре и сопернике. Каждую неделю Сарри старается организовать наилучший план на игру — это здорово для нашей команды", — сказал Луис в интервью клубному журналу «Челси».