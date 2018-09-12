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«Манчестер Юнайтед» нацелился на двух лидеров «Интера»
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Аршавин рассказал правду об уходе из "Зенита"
Аршавин рассказал правду об уходе из "Зенита"

«Манчестер Юнайтед» нацелился на двух лидеров «Интера» 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Как сообщает Tribalfootball, «красные дьяволы» хотят усилить состав защитником Миланом Шкриньяром и форвардом Мауро Икарди.
"Нерадзурри", в свою очередь, не намерены расставаться с вышеупомянутыми футболистами и планируют продлить с ними контракты.
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