«Манчестер Юнайтед» нацелился на двух лидеров «Интера»

Как сообщает Tribalfootball, «красные дьяволы» хотят усилить состав защитником Миланом Шкриньяром и форвардом Мауро Икарди.

"Нерадзурри", в свою очередь, не намерены расставаться с вышеупомянутыми футболистами и планируют продлить с ними контракты.