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Хавбек «Реала» не хочет всю карьеру играть под одним номером
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Хавбек «Реала» не хочет всю карьеру играть под одним номером 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник "Реала" Марко Асенсио поделился планами на нынешний сезон, передает "Советский спорт".
"Пусть Криштиану Роналду ушел из «Реала», но я возлагаю на этот сезон большие надежды. Собираюсь стать постоянным игроком стартового состава и играть в клубе более значимую роль. Пока получается — я хорошо начал сезон и упорно работаю.
Не хочу закончить карьеру, выступая под 20-м номером. Думаю, это объясняет мою амбициозность. Хотел бы ли я поменять номер? Конечно, посмотрим, как все сложится", — приводит слова полузащитника AS.
В этом сезоне Асенсио сыграет в трех встречах чемпионата Испании и отметился тремя результативными передачами.
Ранее сообщалось, Модрич не собирается уходить из «лучшего в мире клуба».
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