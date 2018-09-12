Хавбек «Реала» не хочет всю карьеру играть под одним номером

"Пусть Криштиану Роналду ушел из «Реала», но я возлагаю на этот сезон большие надежды. Собираюсь стать постоянным игроком стартового состава и играть в клубе более значимую роль. Пока получается — я хорошо начал сезон и упорно работаю.

Не хочу закончить карьеру, выступая под 20-м номером. Думаю, это объясняет мою амбициозность. Хотел бы ли я поменять номер? Конечно, посмотрим, как все сложится", — приводит слова полузащитника AS.

В этом сезоне Асенсио сыграет в трех встречах чемпионата Испании и отметился тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, Модрич не собирается уходить из «лучшего в мире клуба».