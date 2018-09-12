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Владимир Сакеллариус вернется на работу в администрацию Ростова
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Владимир Сакеллариус вернется на работу в администрацию Ростова 

Деловое сообщество + ещё 1 2 часа назад
Владимир Сакеллариус вновь займет должность замглавы администрации Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ. Об этом сообщил Виталий Кушнарев на пресс-конференции.
Сакеллариус покинул свой пост в июле этого года по настоянию прокуратуры области.
«Состоялось заседание суда на котором отменили решение об увольнении Владимир Сакеллариуса. Он вернется на работу», — объявил Кушнарев.
Когда именно Владимир Сакеллариус выйдет на работу в администрацию снова, сити-менеджер не уточнил. Это связано с тем, что Сакеллариус в данный момент трудоустроен и сможет вернуться только после увольнения.
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