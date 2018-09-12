Кожевников: «Авангард» должен победить, он превосходит «Ак Барс» в катании

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников предположил, как будут развиваться события в игре между «Авангардом» и «Ак Барсом».

«Думаю, что в этой встрече многое будет зависеть от игры вратарей. Если брать то, как начали команды, то я думаю, что «Авангард» сегодня должен победить. Они превосходят Казань в катании, они лучше владеют шайбой и игрой в целом, у них есть, кому забивать. Почти все у Омска уже забили.

У них все четыре звена играющие. Если ничего экстраординарного не произойдёт, то «Авангард» победит. Игорь Бобков хорошо начал чемпионат, дай бог, чтобы у него всё так и дальше шло, на радость болельщикам», — сказал Кожевников «Чемпионату».

Матч «Авангард» — «Ак Барс» состоится сегодня, 12 сентября, и начнётся в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.