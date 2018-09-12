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Кожевников: «Авангард» должен победить, он превосходит «Ак Барс» в катании
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Кожевников: «Авангард» должен победить, он превосходит «Ак Барс» в катании 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников предположил, как будут развиваться события в игре между «Авангардом» и «Ак Барсом».
«Думаю, что в этой встрече многое будет зависеть от игры вратарей. Если брать то, как начали команды, то я думаю, что «Авангард» сегодня должен победить. Они превосходят Казань в катании, они лучше владеют шайбой и игрой в целом, у них есть, кому забивать. Почти все у Омска уже забили.
У них все четыре звена играющие. Если ничего экстраординарного не произойдёт, то «Авангард» победит. Игорь Бобков хорошо начал чемпионат, дай бог, чтобы у него всё так и дальше шло, на радость болельщикам», — сказал Кожевников «Чемпионату».
Матч «Авангард» — «Ак Барс» состоится сегодня, 12 сентября, и начнётся в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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