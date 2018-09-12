Дмитрий Сычев проведет стартовое вбрасывание перед матчем «Авангард» — «Ак Барс»

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычев станет гостем матча регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Ак Барс». Уроженец Омска проведет стартовое вбрасывание, а после первого периода — автограф-сессию.

Напомним, что игра пройдет в Балашихе — из-за проблем с ареной в Омске «Авангард» в этом сезоне проводит домашние матчи в Подмосковье.

Специальный гость — бронзовый призёр чемпионата Европы, чемпион России, лучший футболист России 2004 по мнению игроков и журналистов, омич Дмитрий Сычёв!⚽ Дмитрий проведёт стартовое вбрасывание, а после 1 периода — автограф-сессию — на 2 этаже у зап. входа «Арены Балашиха»✍🏻 pic.twitter.com/NIf2uT6o9a

— ХК Авангард (@hcavangardomsk) 12 сентября 2018 г.