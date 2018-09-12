В Майкопе состоится чемпионат России по пулевой стрельбе

С 14 по 21 сентября в г. Майкопе пройдут командный Чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия и личные Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия.

Участие в турнире примут более 300 спортсменов из порядка 38 регионов России. В числе участников — титулованные стрелки из Республики Адыгея. Чемпионат России станет третьим стартом в новом тире, который открылся в Майкопе в 2017 году.

Команду Адыгеи будут представлять 10 спортсменов. Спортсмены сразятся как 10 олимпийских упражнениях, так и в неолимпийских. Торжественная церемония открытия состоится 15 сентября в 14:00 по адресу Подлесная 3А.