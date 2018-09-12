Суд отложил до октября рассмотрение дела о признании ФК «Амкар» банкротом

Арбитражный суд Пермского края оставил без движения заявление о банкротстве футбольного клуба «Амкар». Как сообщает «Р-Спорт», рассмотрение дела отложено до 8 октября.

Заявление о признании футбольный клуб «Амкар» банкротом было подано еще 5 сентября, но суд отказался принимать его к рассмотрению из-за отсутствия ряда необходимых документов. До 8 октября заявителю предоставлена возможность устранить недостатки, послужившие основанием для оставления заявления без движения.

Напомним, общественная организация «ФК „Амкар“ обратилась ранее в суд заявлением о собственном банкротстве в связи с долгом в 540 миллионов рублей. Стоит отметить, что в случае признания банкротом, клуб не будет выплачивать долги бывшим игрокам и работникам клуба.

»Амкар» в сезоне-2017/18 по итогам стыковых матчей сохранил место в российской премьер-лиге, но позднее лишился лицензии на участие в чемпионате России из-за финансовых проблем.