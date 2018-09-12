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Игрок «Локомотива» жестко раскритиковал ПСЖ
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Игрок «Локомотива» жестко раскритиковал ПСЖ 

Soccer News + ещё 1 1 час назад
Фото: Soccer News
Польский полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк подверг критике свой бывший клуб ПСЖ.
"Два года назад я поверил ПСЖ. Но нельзя подписывать с игроком контракт на пять лет, а через три месяца полностью от него отказываться. В случае с переходом в «Вест Бромвич» я тоже не заслужил такого отношения. Я хотел уйти в аренду, но клуб изначально рассчитывал продать меня. Поиск клуба тянулся так долго, что в итоге ПСЖ согласился на аренду.
Когда ты в слабой форме, клуб хочет от тебя избавиться и отказывается платить зарплату, оговоренную в контракте. Поэтому надо бороться и работать, тут нет никаких секретов", — приводит слова Крыховяка Sport.pl.
28-летний Крыховяк перешел в ПСЖ летом 2016 года из «Севильи» за 27,5 миллионов евро, провел за клуб 19 матчей.
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