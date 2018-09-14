В ПСЖ выразили недовольство действиями «Реала»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи недоволен тем, что "Реал" ведет переговоры с нападающими его команды Неймаром и Килианом Мбаппе.

"Нам не нравится, когда кто-то общается с нашими игроками и мы уже говорили об этом с «Реалом». Мы уважаем этот клуб и его президента Флорентино Переса, но я считаю, что для всех важно работать открыто. Если к нашим игрокам есть интерес, то пусть обращаются в клубе. Это то, чего мы ожидаем от всех клубов, а не только от «Реала», — приводит слова Аль-Хелаифи Tribalfootball.

Ранее сообщалось, что «Реал» планирует купить Мбаппе или Неймара следующим летом.