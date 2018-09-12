Бурков готов предложить сотрудничество Соловьеву и Дрязгову

Врио губернатора Омской области Александр Бурков посоветовал своему бывшему конкуренту, бизнесмену Антону Дрязгову, не бросать политику. Во время своей пресс-конференции Александр Бурков заявил, что готов привлекать к сотрудничеству профессора, завкафедрой «Информационные технологии» СибАДи Анатолия Соловьёва и исполнительного директора ООО «А-Стратегия» Антона Дрязгова. Напомним, все вместе они участвовали в досрочных выборах губернатора Омской области. Александр Бурков выиграл с большим отрывом.

Бурков подчеркнул сегодня, что будет продолжать работу с бывшими соперниками. В частности Соловьёва следует привлекать к сфере экологии. Так как его знания и опыт обязательно нужно использовать. Если говорить об Антоне Дрязгове, то его сфера IT-технологии.

— У нас большой простор для этой деятельности. Например, создание безопасного, умного города. И Антона Дрязгова обязательно нужно привлекать. Но мне кажется, что он должен сегодня быть не просто бизнесменом, но и политиком. У него для этого есть все шансы. Это человек достаточно хорошо и детально во всё вникает. Я бы посоветовал ему не бросать политику, — подчеркнул Александр Бурков.

Избранный губернатор считает, что Антону Дрязгову нужно идти в депутаты и быть ближе к власти. И что было бы правильно влиять на процессы со своей точки зрения.