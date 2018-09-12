Ещё
Бурков готов предложить сотрудничество Соловьеву и Дрязгову
Далее:
Читайте также:
Ещё
Аршавин рассказал правду об уходе из "Зенита"
Аршавин рассказал правду об уходе из "Зенита"

Бурков готов предложить сотрудничество Соловьеву и Дрязгову 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Врио губернатора Омской области Александр Бурков посоветовал своему бывшему конкуренту, бизнесмену Антону Дрязгову, не бросать политику. Во время своей пресс-конференции Александр Бурков заявил, что готов привлекать к сотрудничеству профессора, завкафедрой «Информационные технологии» СибАДи Анатолия Соловьёва и исполнительного директора ООО «А-Стратегия» Антона Дрязгова. Напомним, все вместе они участвовали в досрочных выборах губернатора Омской области. Александр Бурков выиграл с большим отрывом.
Бурков подчеркнул сегодня, что будет продолжать работу с бывшими соперниками. В частности Соловьёва следует привлекать к сфере экологии. Так как его знания и опыт обязательно нужно использовать. Если говорить об Антоне Дрязгове, то его сфера IT-технологии.
— У нас большой простор для этой деятельности. Например, создание безопасного, умного города. И Антона Дрязгова обязательно нужно привлекать. Но мне кажется, что он должен сегодня быть не просто бизнесменом, но и политиком. У него для этого есть все шансы. Это человек достаточно хорошо и детально во всё вникает. Я бы посоветовал ему не бросать политику, — подчеркнул Александр Бурков.
Избранный губернатор считает, что Антону Дрязгову нужно идти в депутаты и быть ближе к власти. И что было бы правильно влиять на процессы со своей точки зрения.
Омск Здесь: последние новости
Омский "Авангард" остался без группы поддержки Знаменитый омский боксёр получил в подарок дорогой автомобиль Ещё одна омичка настреляла медаль в Южной Корее
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам9
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой3
Недостойна: красавица Туктамышева пнула Загитову4
Аршавин сделал громкое заявление об уходе из «Зенита»
Провал чемпионки49
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
06:08
Провал чемпионки
Фигурное катание Статьи
03:24
Растоптали чехов. Сборная кайфует даже без Дзюбы
Футбол
04:09
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение