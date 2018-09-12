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Дэвид Духовны приедет с концертами в Россию в феврале 2019 года
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Дэвид Духовны приедет с концертами в Россию в феврале 2019 года 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 12 сентября. Актер и музыкант Дэвид Духовны начнет свой европейский гастрольный тур Every Third Thought двумя концертами в России в феврале 2019 года. Соответствующая информация размещена на его сайте.
Духовны выступит в московском «Главклубе» 7 февраля и в петербургском клубе «Космонавт» 8 февраля. Также он посетит в рамках тура Румынию, Венгрию, Австрию, Польшу, Германию, Нидерланды, Великобританию и Ирландию.
Дэвид Духовны стал известен как исполнитель ролей агента Фокса Малдера в телесериале «Секретные материалы», а также писателя Хэнка Муди в теленовелле «Блудливая Калифорния». Актер удостоен двух премий «Золотой глобус». Как музыкант выпустил две студийные пластинки, последняя — Every Third Thought — была представлена в 2018 году.
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