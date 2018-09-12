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Юрист прокомментировал предложение легализовать дуэли
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Юрист прокомментировал предложение легализовать дуэли 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Законопроект о дуэльном кодексе не имеет никаких шансов быть принятым, так как находится за пределами правового поля, как, например, кровная месть, заявил РИА Новости адвокат Юрий Манукян.
Ранее в среду депутат от ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение Госдумы проект дуэльного кодекса Российской Федерации. В пояснительной записке к документу отмечается, что «в последнее время появилась тенденция со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан, выражающих отличные от официальных точки зрения».
"Здесь как минимум два, или даже три состава (преступления. — Прим. ред): угроза убийством, попытка убийства — если дуэль не удалась, а если удалась, то убийство или тяжкие или средней тяжести телесные повреждения. Если (в Госдуме. — Прим. ред.) предлагают легализовать дуэли, то почему бы тогда не легализовать кровную месть, по крайней мере, этот механизм будет иметь более мощный сдерживающий эффект по сравнению с дуэлями. По крайней мере, если человек, идущий на преступление, не боится закона, то он будет бояться расправы со стороны гневных родственников. Сейчас, в начале XXI века, всерьез говорить о дуэлях — это шаг на 200 лет назад ", — сказал собеседник агентства.
Он предположил, что эта идея может быть направлена на то, чтобы «собой отвести внимание от чего-то более существенного».
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