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На стадионе «Шахтёра» в Донецке перед матчем Лиги чемпионов кроты вырыли норы
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Аршавин рассказал правду об уходе из "Зенита"

На стадионе «Шахтёра» в Донецке перед матчем Лиги чемпионов кроты вырыли норы 

Говорит Москва 2 часа назад
Как информирует пресс-служба «Шахтёра», кроты вырыли норы около углового флажка северной трибуны.
Примечательно, что «кроты» — это одно из прозвищ игроков украинского клуба.
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