На стадионе «Шахтёра» в Донецке перед матчем Лиги чемпионов кроты вырыли норы

Как информирует пресс-служба «Шахтёра», кроты вырыли норы около углового флажка северной трибуны. Примечательно, что «кроты» — это одно из прозвищ игроков украинского клуба.