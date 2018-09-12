СМИ: «Ювентус» летом 2019 года попытается вернуть Погба 

Руководство «Ювентуса» после завершения сезона-2018/19 попытается подписать контракт с полузащитником "Манчестер Юнайтед" Полем Погба, сообщает Tuttosport. Французский хавбек уже выступал за туринцев в период с 2012 по 2016 год.
По информации источника, «джокером» в переговорах с 25-летним чемпионом мира станет фактор Криштиану Роналду. В «старой синьоре» полагают, что Погба будет интересно сыграть в одной команде с пятикратным обладателем «Золотого мяча». Интерес к полузащитнику также проявляет «Барселона».
Помимо хавбека, «Ювентус» летом 2019 года попытается переманить бывшего одноклубника португальского форварда — Марселу.
Контракт Погба с «МЮ» рассчитан до лета 2021 года, соглашение Марселу с "Реалом" — до конца сезона-2021/22.