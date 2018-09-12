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3-й и 4-й этапы чемпионата России по дрэг-рейсингу SMP RDRC пройдут в Грозном
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3-й и 4-й этапы чемпионата России по дрэг-рейсингу SMP RDRC пройдут в Грозном 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Этапы состоятся с интервалом в неделю — 15-16 и 22-23 сентября. Заезды примет автодром «Крепость Грозная».
Грозненский этапы завершат сезон и определят чемпионов России. После двух первых этапов победитель ни в одной категории не определен. В самом престижном классе Unlimited Street лидирует Дмитрий Саморуков. Он на 42 очка опережает Андрея Кравченко, который сохраняет шансы на титул.
В категории FSB борьбу за победу ведут три пилота — Константин Крапивин, Станислав Лунев и Максим Кривобоков. В классе FSA шансы на победу сохраняются у пятерых гонщиков: лидирует в зачете Артем Демихов, а среди его главных преследователей есть девушка — Яна Холодковская. Кроме нее борьбу за титул продолжают Мустафа Муртазаев, Владимир Третьяк и Магомедсалим Байрамбеков. В классе FSL лидерство делят двое пилотов Кирилл Стулов и Александр Лобачев, набравшие по 171 очку. Побороться с ними может Евгения Юмаев, у него 135 баллов.
Вход на оба этапа для зрителей будет бесплатным.
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