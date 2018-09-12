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Испания поборется за проведение Евро-2028 и ЧМ-2030
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Испания поборется за проведение Евро-2028 и ЧМ-2030 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Испания собирается побороться за проведение Чемпионата Европы в 2028 году, сообщает "Советский спорт".
По информации AS, премьер-министр Испании Педро Санчес, президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес встретились 12 сентября, чтобы обсудить эту возможность.
Также на встрече была затронута тема вероятного проведения в Испании чемпионата мира — 2030. При этом, как отмечает издание Cadena SER, больший шанс на успех имеет вариант, когда Испания подает заявку совместно с Португалией и Марокко.
До этого Испания устраивала у себя финальную часть чемпионата Европы 1964 года и чемпионат мира 1982 года.
Ранее болельщики поставили в неудобное положение тренера сборной Испании.
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