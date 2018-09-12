Испания поборется за проведение Евро-2028 и ЧМ-2030

Испания собирается побороться за проведение Чемпионата Европы в 2028 году, сообщает "Советский спорт"

Также на встрече была затронута тема вероятного проведения в Испании чемпионата мира — 2030. При этом, как отмечает издание Cadena SER, больший шанс на успех имеет вариант, когда Испания подает заявку совместно с Португалией и Марокко.

До этого Испания устраивала у себя финальную часть чемпионата Европы 1964 года и чемпионат мира 1982 года.

Ранее болельщики поставили в неудобное положение тренера сборной Испании.