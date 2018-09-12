Широков опять троллит «Спартак», Терри торгуется, Бушманов оскандалился

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 12 сентября.

СУПЕРТРАНСФЕР. Марко Трабукки: «Дедлайн по Терри — сегодня» Вчера стало известно о том, что Терри получил российскую визу. На то, чтобы начать официальное оформление перехода, у "Спартака" есть 2 дня. До 14 сентября включительно необходимо подать документы в комитет РФС по статусу игроков с просьбой о заявке вне трансферного окна. Агент Марко Трабукки прокомментировал ситуацию с переходом Терри в «Спартак».

МЕНЕДЖЕР. Роман Широков : «После меня в „Спартаке“ остался дух победителя. Вот он и выиграл чемпионат» Заместитель генерального директора «Динамо» по спортивной деятельности Роман Широков в интервью рассказал о старте сезона бело-голубых, подробностях перехода Александра Ташаева в «Спартак», а также прокомментировал слухи о возможном конфликте с главным тренером динамовцев Дмитрием Хохловым

ГОСТЬ. Александр Егоров : " Артем Дзюба — самый порядочный игрок!" В начале сезона в премьер-лиге тема судейства остается скандальной. Причем недовольны работой арбитров все клубы чемпионата России. На эту темы мы решили поговорить с главой судейства департамента и инспектирования РФС Александром Егоровым, который стал гостем редакции «СЭ».

СЕНСАЦИЯ. Главная бомба сентября в НХЛ. Легендарный менеджер уходит из «Тампы» Стив Айзерман неожиданно принял решение покинуть пост генменеджера «Лайтнинг». Он хочет проводить больше времени с семьей. Потому и покидает пост в «Тампе», где теперь будет исполнять роль старшего советника. Что позволит ему значительно чаще бывать в Детройте, где все годы, что он работал в «Молниях», и жила его семья. Но все ли так просто? Анализирует Игорь Еронко.

ФУТБОЛ. Что нужно России для выхода на Олимпиаду Отечественная футбольная сборная последний раз участвовала в Олимпиаде в 1988 году в Сеуле. Дошла до финала, где победила бразильцев со счетом 2:1. Решающий гол в дополнительное время забил Юрий Савичев . «Ну, Савичев, убегай, забивай, я тебя умоляю!» — кричал в эфире Владимир Маслаченко . Это на века. Следующие семь Олимпиад наша команда пропустила. Причем нельзя сказать, что была близка к попаданию, хотя бы, на одну. Как будет с новым поколением?

СКАНДАЛ. Состав Бушманова. Что показалось странным Неожиданно молодежная сборная России проиграла сверстникам из Сербии (1:2). И после игры разразился скандал на почве состава, который выбрал на игру главный тренер Евгений Бушманов — ни Максименко, ни Чалова, ни Скопинцева, ни Сулейманова с Игнатьевым. О какой Олимпиаде вести речь?

МРАК. НОВАЯ СЕРИЯ. Жертва Серены боится выходить на улицу, но готов снова судить американцев Португальский арбитр Карлос Рамос, ставший жертвой психологической атаки Серены Уильямс в женском финале US Open в минувшую субботу, возвращается. Он назначен на полуфинальный матч Кубка Дэвиса между сборными Хорватии и США, который пройдет в хорватском Задаре 14 — 16 сентября. После того, как глава Американской теннисной ассоциации Катрина Адамс выступила в поддержку Серены, свидание Рамоса с игроками из Штатов приобретает особый подтекст.

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