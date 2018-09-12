Юный болельщик вручил Дзюбе приз лучшему игроку «Зенита» в августе

"Зенит" на официальном сайте сообщил, что нападающий Артем Дзюба получил приз лучшему игроку команды по итогам августа из рук юного болельщика. 6-летний Иван Широков получил возможность сыграть с форвардом на поле стадиона «Санкт-Петербург», а также забить ему несколько голов.

В шести августовских матчах во всех турнирах Дзюба забил 6 мячей, а также отдал 1 голевую передачу.

Артем Дзюба получил приз «G-Drive. Лучший игрок августа» из рук самого эмоционального болельщика месяца — шестилетнего Вани Широкова 🔝 Подробности: https://t.co/vfZbomiEJ2 Видео с эмоциями Ивана: https://t.co/aTXbpIVsJR pic.twitter.com/vXIci9Kay3

— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 12 сентября 2018 г.

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