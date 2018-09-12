Ещё
Юный болельщик вручил Дзюбе приз лучшему игроку «Зенита» в августе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Аршавин рассказал правду об уходе из "Зенита"
Аршавин рассказал правду об уходе из "Зенита"

Юный болельщик вручил Дзюбе приз лучшему игроку «Зенита» в августе 

Спорт-Экспресс + ещё 1 1 час назад
"Зенит" на официальном сайте сообщил, что нападающий Артем Дзюба получил приз лучшему игроку команды по итогам августа из рук юного болельщика. 6-летний Иван Широков получил возможность сыграть с форвардом на поле стадиона «Санкт-Петербург», а также забить ему несколько голов.
В шести августовских матчах во всех турнирах Дзюба забил 6 мячей, а также отдал 1 голевую передачу.
Артем Дзюба получил приз «G-Drive. Лучший игрок августа» из рук самого эмоционального болельщика месяца — шестилетнего Вани Широкова 🔝 Подробности: https://t.co/vfZbomiEJ2 Видео с эмоциями Ивана: https://t.co/aTXbpIVsJR pic.twitter.com/vXIci9Kay3
— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 12 сентября 2018 г.
Все о чемпионате России по футболу — здесь
Спорт-Экспресс: последние новости
Терри отказался переходить в "Спартак" СМИ: Терри проходит медосмотр в Риме для перехода в "Спартак" "Салават" прервал четырехматчевую победную серию "Торпедо"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам9
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой3
Недостойна: красавица Туктамышева пнула Загитову4
Аршавин сделал громкое заявление об уходе из «Зенита»
Провал чемпионки49
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
06:08
Провал чемпионки
Фигурное катание Статьи
03:24
Растоптали чехов. Сборная кайфует даже без Дзюбы
Футбол
04:09
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение