Лучшие бомбардиры современности. От Бензема до Лукаку

Несмотря на то, что он всегда был главным объектом критики для болельщиков «Реала», Бензема остается ударной силой мадридцев.

Переход Криштиану Роналду в «Ювентус» показал необходимость сделать основную ставку на Бензема, а форвард оправдал доверие, записав на свой счет пять голов в четырех поединках.

В прошлом сезоне Карим забил всего 12 мячей в 47 играх, но тогда Бензема больше подыгрывал Роналду. Француз всегда выделялся умным перемещением по полю и взаимодействием с партнерами. Это важно для любой команды, но часто такие футболисты оказываются в тени остальных.

Лукаку в прошлом сезоне отличился 16 забитыми мячами, а также добавил в свою игру грань, за отсутствие которой его критиковали в прошлом.

Даже по играм за сборную Бельгии на ЧМ-2018 было видно, что Ромелу значительно прибавил в понимании игры и взаимодействии с партнерами. Он оказался одним из тех, кого не критикует Жозе Моуринью. Парню всего 25 лет, его ждет большое будущее.

8. Мауро Икарди («Интер»)

Икарди по-прежнему не показал себя на самом высоком уровне, не получив шанса на ЧМ-2018 или в Лиге чемпионов. Аргентинец сможет исправить второй пункт, так как «Интеру» удалось пройти квалификацию — не в последнюю очередь благодаря Мауро.

Форвард в прошлом сезоне Серии А забил 29 голов. Не будет преувеличением сказать, что у Икарди будет толстая пачка предложений от топ-команд, если он все-таки решит сменить клуб.

Фирмино нельзя назвать типичным нападающим, какими являются остальные участники рейтинга. При другом тренере он мог бы стать таким, но Юрген Клопп использует бразильца в качестве центрального атакующего полузащитника.

Показатели бразильца — 40 голов в последних 99 играх за «Ливерпуль». Это не блестяще, но весьма достойно, учитывая его роль. Фирмино — динамичный, технический и талантливый игрок, который всегда выкладывается по максимуму.

6. Эдинсон Кавани (ПСЖ)

Кавани, похоже, избавился от своей привычки упускать реальные шансы для взятия ворот в больших поединках. Однако его репутация ненадежного нападающего всегда была несколько несправедливой. Уругваец доказал свой класс, когда стал центрфорвардом парижан в 2016 году. В прошлом ему приходилось играть на фланге, чтобы помогать Златану Ибрагимовичу.

Готовность Кавани играть не на своей позиции — свидетельство его трудовой этики и профессионального отношения. На самом деле это настоящая суперзвезда. 91 гол в последних 99 поединках за ПСЖ — рекорд, которым гордился бы любой игрок.

5. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)

Агуэро оказался на второстепенных ролях у Пепа Гвардиолы, но аргентинец проявил характер и доказал свой класс в прошлом сезоне, сумев вытеснить Габриэла Жезуса с позиции на острие атаки.

Комбинационная игра аргентинца и его способность прессинговать стали только лучше под руководством Гвардиолы. 30-летний форвард стал более универсальным игроком. Он умеет придержать мяч и развернуть атаку в самый подходящий момент.

Британец завоевал «Золотую бутсу» на Кубке мира в России, а в целом его карьера выглядит очень стремительной. Он взлетел из резерва «Тоттенхэма» и уже в 2014 году стал одним из лучших нападающих планеты. Капитан сборной Англии в прошлом сезоне впервые забил 30 мячей в АПЛ, а в предыдущих сезонах его показатели были 29 и 25 результативных ударов.

Завершающая стадия — главный конец Кейна, но при этом он блестяще распоряжается мячом из глубины и прессингует соперника. Порой 25-летнему форварду не хватает скорости, но с его навыками данный недостаток не мешает.

Левандовски неудачно провел ЧМ-2018 — сборная Польшы не смогла выйти из группы. Однако вины форварда здесь нет, ведь партнеры практически всегда оставляли его без мяча.

30-летний футболист остается одним из лучших в европейском футболе на своей позиции, что он доказывает в составе «Баварии», Левандовски преодолел отметку в 40 мячей во всех турнирах в каждом из последних трех сезонов. Его касания мяча и движение по полю — великолепны.

Суаресу в январе исполнится 32 года, он является одним из лучших центрфорвардов планеты. Игрок «Барселоны» забил 154 гола в 202 поединках за каталонцев, что особенно впечатляет, учитывая присутствие в команде Лионеля Месси и других звезд, которые умеют забивать.

Технически одаренный и физически сильный уругваец — типичный южноамериканский страйкер. Он умеет устраивать забеги из глубины и завершать атаки. Порой противостоять его мастерству просто невозможно.

1. Криштиану Роналду («Ювентус»)

Роналду пока не забивал за свой новый клуб после того, как завершил эпоху в «Реале». Он безусловно начнет отличаться результативными действиями за туринцев, просто стоит подождать.

Португалец слабовато начал и прошлый сезон, но в итоге помог мадридцам завоевать третий подряд трофей Лиги чемпионов, записав на свой счет 15голов.

Периодически Криштиану использовали на левом фланге атаки, но в последнее время он выступает только на позиции центрфорварда. Португалец из взрывного вингера перевоплотился в хищника штрафной площадки. Он остается одним из двух лучших игроков планеты вместе с Лионелем Месси.