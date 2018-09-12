Энтузиасты из центра спорта «Орион» прошли 10-й этап «Дороги в Лавру»

Сторонники активного образа жизни и любители пеших походов из центра спорта и досуга «Орион» на днях успешно преодолели 10-ый этап маршрута «Дорога в Лавру» от ст. Правда до ст. Зеленоградской.

Следующий поход состоится 14 сентября, в пятницу — паломники намерены стартовать от ст. Зеленоградская до ст. Софрино. Как утверждают организаторы этого увлекательного мероприятия, каждый желающий может присоединиться к маршруту на любом этапе. Все переходы адаптированы под неподготовленных ходоков и по силам любому.