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Филиал Военно-морской академии в Калининграде первенствовал в гребле на ялах на фестивале «Водная ассамблея»
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Филиал Военно-морской академии в Калининграде первенствовал в гребле на ялах на фестивале «Водная ассамблея» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Две мужские команды вуза заняли первые два места, а женская попала в тройку призеров.
На базе музея Мирового океана в Калининграде состоялся большой водный праздник — фестиваль исторических судов «Водная ассамблея». По завершении праздника всех присутствующих ждала традиционная гребная регата «Миля Витязя». В этом году турнир по гребле на шлюпках проводился в 20-й раз.
Всего в гребных заездах на шестивесельных ялах соревновались 15 команд из Калининградской области, которые после старта преодолевали дистанцию в одну морскую милю вдоль русла реки Преголь.
От филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде в состязании приняли участие три команды: одна женская и две мужских.
Женская команда уверено вышла в финал и завоевала 3-е место. Обе мужские команды являлись безоговорочными лидерами состязаний. Между ними и развернулась главная борьба, которая для зрителей стала самой зрелищной и захватывающей. С небольшим преимуществом победила команда «БВМИ-2», второе место завоевала команда «БВМИ-1».
По итогам соревнований команды были награждены ценными подарками и традиционным морским блюдом — жареным поросенком.
Участие команд филиала в данных соревнованиях популяризирует воинскую службу и военно-морские учебные заведения среди граждан Калининградской области.
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