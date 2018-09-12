«Нефтехимик» в овертайме обыграл «Барыс» 

«Нефтехимик» победил «Барыс» в матче регулирного чемпионата КХЛ — 4:5 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 0:1). Победная шайба на счету защитника Адама Полашека.
Хоккей
Регулярный чемпионат
"Барыс" (Астана) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:5 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 0:1)
Голы: Дитц — 3 (Петерссон), 1:03 — 1:0. Руохомаа — 1 (бол., Сергеев, Ежов), 7:07 — 1:1. Старченко — 4 (бол., Дитц, Петерссон), 17:19 — 2:1. Михнов — 1 (бол., Порядин, Брынцев), 21:39 — 2:2. Валк — 1 (бол., Боченски), 32:05 — 3:2. Старченко — 5 (Петерссон, Маклюков), 34:39 — 4:2. Куликов — 1 (бол., Михнов, Шарипзянов), 41:59 — 4:3. Няттинен — 2 (Огурцов), 58:58 — 4:4. Полашек — 1 (бол., Пуустинен, Руохомаа), 61:41 — 4:5.
Вратари: Карлссон — Ежов.
Штраф: 18 — 20.
Броски: 30 (6+8+16+0) — 41 (12+19+8+2).
Судьи: Букин, Васильев.
12 сентября. Астана. «Барыс-Арена».
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