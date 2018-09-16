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Британский велогонщик Йейтс выиграл «Вуэльту Испании»
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Британский велогонщик Йейтс выиграл «Вуэльту Испании» 

Чемпионат.com + ещё 20 3 часа назад
Фото: ТАСС
Итальянец Элиа Вивиани из команды Quick-Step Floors выиграл 21-й заключительный этап «Вуэльты Испании», который финишировал в Мадриде.
Победу в общем зачёте одержал британец Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott. Призёрами стали испанец Энрик Мас и колумбиец Мигель Анхель Лопес.
Великобритания стала первой страной, гонщики которой выиграли все три Гранд-тура за один год Герайнт Томас — «Тур де Франс», Кристофер Фрум — «Джиро д’Италия».
Велошоссе. «Вуэльта». 21-й этап. Алькоркон — Мадрид, 100,9 км  1. Элиа Вивиани (Италия, Quick-Step Floors) — 2:21.28. 2. Петер Саган (Словакия, BORA — hansgrohe) — то же время. 3. Джакомо Ниццоло (Италия, Trek — Segafredo) — то же время. 34. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) — то же время
Итоговый общий зачёт
1. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) — 82:05.58 2. Энрик Мас (Испания, Quick-Step Floors) — отставание 1.46. 3. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») — +2.04.
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