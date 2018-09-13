Валлайс победил на 18-м этапе «Вуэльты», Закарин не попал в топ-100 

Бельгиец Йелле Валлайс из команды Lotto Soudal выиграл 18-й этап веломногодневки «Вуэльта Испании». Россияне Павел Кочетков и Ильнур Закарин, выступающие за Katusha-Alpecin, финишировали 91-м и 109-м соответственно. В общем зачёте лидерство сохранил британец Саймон Йейтс из Mitchelton-Scott, а Закарин располагается на 24-й позиции.
Велоспорт на шоссе. «Вуэльта Испании» 18-й этап. Эхеа-де-лос-Кабальерос — Льейда, 186,1 км 1. Йелле Валлайс (Бельгия, Lotto Soudal) — 3:57.03. 2. Свен Эрик Бистрем (Норвегия, UAE-Team Emirates) — то же время 3. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe)… 16. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)… 19. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott)… 27. Энрик Мас (Испания, Quick-Step Floors)… 91. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) — +2.48… 109. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — +3.06. Общая классификация. После 18-го этапа 1. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) — 73:02.37. 2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) — +0.25. 3. Энрик Мас (Испания, Quick-Step Floors) — +1.22… 24. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — +40.43… 58. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) — +1:36.46.