Валлайс победил на 18-м этапе «Вуэльты», Закарин не попал в топ-100 

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Ловчев: не страшно остаться без Терри, когда есть Максименко и Ломовицкий

«Слован» — «Динамо» М: Ерёменко выйдет в основном составе гостей

Экс-агроном «Анжи-Арены»: у меня были случаи с кротами, бороться с ними непросто