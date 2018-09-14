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Вуэльта. Француз Пино выиграл 19-й этап, Закарин финишировал 13-м
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Вуэльта. Француз Пино выиграл 19-й этап, Закарин финишировал 13-м 

Вести.Ru + ещё 9 8 часов назад
Фото: Вести.Ru
Французский гонщик команды Groupama-FDJ Тибо Пино выиграл 19-й этап многодневки по Испании «Вуэльта». 157 км между городками Льейда и Сан-Жулиа-де-Лория (Андорра) француз преодолел за 3 часа 42 минуты 5 секунд.
Вторым на финиш горного этапа приехал лидер генеральной классификации британец Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott, он проиграл Пино пять секунд. Третье место занял голландец Стивен Крейсвейк из Team Lotto NL-Jumbo (отставание — 13 секунд).
Лучший из россиян Ильнур Закарин из команды Katusha-Alpecin занял 13-е место, проиграв победителю 2 минуты 20 секунд. Его соотечественник и партнер по команде Павел Кочетков стал 44-м (+12.59).
Йейтс укрепил лидерство в общем зачете, увеличив отрыв до 1 минуты 38 секунд.
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