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Вуэльта. Испанец Мас выиграл предпоследний этап, Йейтс — лидер общего зачета
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Вуэльта. Испанец Мас выиграл предпоследний этап, Йейтс — лидер общего зачета 

Вести.Ru + ещё 14 6 часов назад
Фото: Вести.Ru
Престижная многодневка «Вуэльта» продолжилась в Андорре. 15 сентября состоялся предпоследний 20-й этап гонки, победителем которого стал испанский велогонщик Энрик Мас из команды Quick — Step Floors.
Испанец преодолел дистанцию 97,3 км за 2 часа 59 минут 30 секунд. Вторым стал колумбиец Мигель Анхель Лопес из «Астаны», третьим — лидер генеральной классификации британец Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott.
Лучшим среди россиян стал Ильнур Закарин из команды Katusha Alpecin, который финишировал 27-м с отставанием 8 минут 32 секунды. Его партнер и соотечественник Павел Кочетков занял 39-е место (+12.09).
В генеральной классификации перед последним этапом лидирует Йейтс. На второе место поднялся Мас, который отстает на 1 минуту 46 секунд. Третьим идет Лопес (+2.04). Закарин вошел в двадцатку лучших (+51.17), Кочетков идет 53-м (+2:01.43).
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