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Закарин — пятый на 17-м этапе «Вуэльты Испании»
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Закарин — пятый на 17-м этапе «Вуэльты Испании» 

Чемпионат.com + ещё 1 1 час назад
Канадец Майкл Вудс из команды EF Education First-Drapac выиграл 17-й этап веломногодневки «Вуэльта Испании». Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за Katusha-Alpecin, показал пятый результат. В общем зачёте лидерство сохранил британец Саймон Йейтс из Mitchelton-Scott, а Закарин располагается на 25-й позиции.
Велоспорт на шоссе. «Вуэльта Испании» 17-й этап. Гечо — Балкон-де-Бискайя, 157 км 1. Майкл Вудс (Канада, EF Education First-Drapac) — 4:09.48. 2. Дилан Тюнс (Бельгия, ВМС) — +0.05. 3. Давид Де Ла Круз (Испания, Sky) — +0.10… 5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — +0.38… 65. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) — +11.30. Общая классификация. После 17-го этапа 1. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) — 69:05.34. 2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) — +0.25. 3. Энрик Мас (Испания, Quick-Step Floors) — + 1.22… 25. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — +37.37… 60. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) — +1:33.58.
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