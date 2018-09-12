Главное ЗОЖ-событие осени «Кросс нации»: где бежать в Москве

Забеги пройдут в 85 регионах России, а принять участие в них сможет любой желающий — достаточно просто подать заявку.

Главный старт в Москве пройдет на территории парка «Тушинский». Зарегистрироваться на забег можно и в день старта. Для этого нужно приехать в ФОК «Лазурный», что рядом с местом старта (ул. Вилиса Лациса, 26), где с 8:00 до 9:00 будет проводиться прием заявок. Церемония открытия начнется в 10:30, а уже в 11:00 будет дан старт первому забегу. Продлится Всероссийский день бега до 16:00.

Помимо парка «Тушинский», приобщиться к празднику ЗОЖ и бега можно и в других местах. Практически в каждом округе Москвы будут организованы забеги в парках. В ЦАО площадкой станет парк «Красная Пресня», в САО — Химкинский лесопарк, в ЮАО — парк «Садовники», в ВАО — парк «Радуга». Также посоревноваться можно будет в зоне отдыха «Битца», парке 850-летия Москвы, стадионе «Ангстрем» в Зеленограде, лыжной базе «Лесная» в Троицке.

Все участники будут разбиты на несколько возрастных групп, дистанция тоже для каждой группы своя. Дети до 8 лет побегут 500 метров, 9-10 лет — вдвое больше. Подростки 11-12 лет пробегут 1,5 км, а юноши и девушки посоревнуются в забеге на 2000 метров. Для мужчин и женщин в возрасте от 18 до 35 лет дистанция составит пять километров, а для ветеранов от 50 и старше — 3 км.

Предварительные заявки можно подать в центрах физкультуры и спорта административных округов. Для этого необходимо иметь при себе паспорт и справку от врача, разрешающую участие в забеге. Время начала соревнований в округах может отличаться от времени старта на центральной площадке.

Получить стартовый номер можно непосредственно перед началом забега. Участие в празднике бега, разумеется, бесплатное.