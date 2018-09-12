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«Кросс нации» в Карачаево-Черкесии соберет более тысячи участников
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«Кросс нации» в Карачаево-Черкесии соберет более тысячи участников 

«Это Кавказ» 1 час назад
В Черкесске в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации — 2018» состоится массовый забег, в котором примут участие более 1 тысячи жителей Карачаево-Черкесии.
Забег пройдет 15 сентября в парке отдыха «Зеленый остров» вокруг большого пруда. Предусмотрено несколько этапов дистанции для пяти возрастных групп, их протяженность составит от 1 до 12 километров. Принять участие в акции может любой житель республики, сообщает ТАСС со ссылкой на Минспорта КЧР.
Как отмечают в министерстве, интерес жителей республики к «Кроссу нации» ежегодно растет, многие участвуют в нем семьями. В этом году организаторы ждут более 1 тысячи человек.
«Кросс нации» — масштабное спортивное мероприятие на территории России. Впервые забеги состоялись в 2004 году. В Карачаево-Черкесии этот забег проводится с 2010 года.
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