«Кросс нации» в Карачаево-Черкесии соберет более тысячи участников

В Черкесске в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации — 2018» состоится массовый забег, в котором примут участие более 1 тысячи жителей Карачаево-Черкесии.

Забег пройдет 15 сентября в парке отдыха «Зеленый остров» вокруг большого пруда. Предусмотрено несколько этапов дистанции для пяти возрастных групп, их протяженность составит от 1 до 12 километров. Принять участие в акции может любой житель республики, сообщает ТАСС со ссылкой на Минспорта КЧР.

Как отмечают в министерстве, интерес жителей республики к «Кроссу нации» ежегодно растет, многие участвуют в нем семьями. В этом году организаторы ждут более 1 тысячи человек.

«Кросс нации» — масштабное спортивное мероприятие на территории России. Впервые забеги состоялись в 2004 году. В Карачаево-Черкесии этот забег проводится с 2010 года.