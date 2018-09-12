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Российские боксёры попытаются одолеть кубинцев
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Российские боксёры попытаются одолеть кубинцев 

News.ru 1 час назад
Главный тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов заявил, что матчевая встреча с кубинцами будет иметь стратегическое значение. С 2013 ода россияне не выигрывали в очных встречах с ними.
«Для обеих сборных эта встреча имеет прежде всего стратегическое значение в рамках подготовки к чемпионату мира 2019 года (в Сочи)», — приводит слова Кравцова пресс-служба Федерации бокса России.
По его словам, сборная Кубы является одной из лидирующих команд на протяжении многих лет, а российская команда поменялась на 80%, поэтому имеет большое значение подобный опыт поединков с представителями лучших школ бокса. Также Кравцов подчеркнул, что Волгоград не случайно был выбран местом проведения встречи, и надеется, что «подобно битве под Сталинградом, которая переломила ход Великой Отечественной войны, в нашем противостоянии с кубинцами тоже произойдет перелом».
Матчевая встреча двух лучших команд в мире состоится 13-14 сентября на арене «Волгоград ЭКСПО».
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