Российские боксёры попытаются одолеть кубинцев

Главный тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов заявил, что матчевая встреча с кубинцами будет иметь стратегическое значение. С 2013 ода россияне не выигрывали в очных встречах с ними.

«Для обеих сборных эта встреча имеет прежде всего стратегическое значение в рамках подготовки к чемпионату мира 2019 года (в Сочи)», — приводит слова Кравцова пресс-служба Федерации бокса России.

По его словам, сборная Кубы является одной из лидирующих команд на протяжении многих лет, а российская команда поменялась на 80%, поэтому имеет большое значение подобный опыт поединков с представителями лучших школ бокса. Также Кравцов подчеркнул, что Волгоград не случайно был выбран местом проведения встречи, и надеется, что «подобно битве под Сталинградом, которая переломила ход Великой Отечественной войны, в нашем противостоянии с кубинцами тоже произойдет перелом».

Матчевая встреча двух лучших команд в мире состоится 13-14 сентября на арене «Волгоград ЭКСПО».