Вячеслав Аминов: «После ЧМ тренеров сборной ждет жесткое разбирательство»

Президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов раскритиковал тренерский штаб сборной после чемпионата мира-2018. Впервые в истории чемпионатов мира ни один из российских пятиборцев не сумел пробиться в финал личного первенства.

— Результат в личном первенстве у мужчин очень неожиданный и неприятный для нас. Тренер объясняет это тем, что была слишком высокогорная площадка, — цитирует "РИА Новости" Аминова. — Я думаю, что причина в недостатке работы тренеров, в недостаточной подготовке. Большинство переоценило свои силы и не поехало заранее в Мексику, чтобы адаптироваться к местным условиям. Вместо этого решили приехать за день до соревнований. Это было решение личных тренеров и старших тренеров.

Федерация предлагала приехать заранее в Мексику и все обеспечить для подготовки. Я сам лично говорил, что это высокогорье, Мексика, надо ехать заранее. Тренеры подумали и ответили, что удобнее тренироваться в Новогорске и приехать на турнир накануне. Это ошибка тренерского штаба, которая привела к соответствующим результатам. После турнира будет жесткое разбирательство. Те, кто утвердил это ошибочное решение, будут наказаны. Какая именно степень наказания последует, покажет разбирательство.

Очень жаль, что не было Саши Лесуна из-за травмы. Он говорил, что в принципе был готов к турниру. Я встречался с ним вчера, и Саша сказал, что буквально день назад залечил окончательно травму. Он реально не мог ехать на чемпионат мира.