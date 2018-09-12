Ещё
Вячеслав Аминов: «После ЧМ тренеров сборной ждет жесткое разбирательство»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Аршавин рассказал правду об уходе из "Зенита"
Аршавин рассказал правду об уходе из "Зенита"

Вячеслав Аминов: «После ЧМ тренеров сборной ждет жесткое разбирательство» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов раскритиковал тренерский штаб сборной после чемпионата мира-2018. Впервые в истории чемпионатов мира ни один из российских пятиборцев не сумел пробиться в финал личного первенства.
— Результат в личном первенстве у мужчин очень неожиданный и неприятный для нас. Тренер объясняет это тем, что была слишком высокогорная площадка, — цитирует "РИА Новости" Аминова. — Я думаю, что причина в недостатке работы тренеров, в недостаточной подготовке. Большинство переоценило свои силы и не поехало заранее в Мексику, чтобы адаптироваться к местным условиям. Вместо этого решили приехать за день до соревнований. Это было решение личных тренеров и старших тренеров.
Федерация предлагала приехать заранее в Мексику и все обеспечить для подготовки. Я сам лично говорил, что это высокогорье, Мексика, надо ехать заранее. Тренеры подумали и ответили, что удобнее тренироваться в Новогорске и приехать на турнир накануне. Это ошибка тренерского штаба, которая привела к соответствующим результатам. После турнира будет жесткое разбирательство. Те, кто утвердил это ошибочное решение, будут наказаны. Какая именно степень наказания последует, покажет разбирательство.
Очень жаль, что не было Саши Лесуна из-за травмы. Он говорил, что в принципе был готов к турниру. Я встречался с ним вчера, и Саша сказал, что буквально день назад залечил окончательно травму. Он реально не мог ехать на чемпионат мира.
Спорт-Экспресс: последние новости
Марко Асенсио: "Реал" будет бороться за титулы и без Роналду" Юный болельщик вручил Дзюбе приз лучшему игроку "Зенита" в августе Широков опять троллит "Спартак", Терри торгуется, Бушманов оскандалился
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам9
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой3
Недостойна: красавица Туктамышева пнула Загитову4
Аршавин сделал громкое заявление об уходе из «Зенита»
Провал чемпионки49
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
06:08
Провал чемпионки
Фигурное катание Статьи
03:24
Растоптали чехов. Сборная кайфует даже без Дзюбы
Футбол
04:09
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение