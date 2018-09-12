Спящий во время полета пилот самолета шокировал пассажиров

ЦХИНВАЛ, 12 сен — Sputnik . Один из пассажиров самолета United Airlines снял фото спящего во время перелета из США в Шотландию пилота самолета, сообщает портал "Известия" . Решивший отдохнуть в течение 7-часового перелета в бизнес-классе командир авиасудна компании United Airlines вызвал возмущение пассажиров самолета.

Как отметил сделавший фотографию пассажир, пилот проспал около полутора часов, после чего вернулся в кабину. Автора фото возмутило такое поведение командира судна. Он отметил, что пилотам не следует отдыхать на глазах пассажиров.

Отмечается, что самолет прибыл в Шотландию по расписанию. Представители компании комментируя ситуацию отметили, что в действиях пилота нет нарушений, так как экипаж состоял из трех человек, а пилоты имеют право отдыхать на трансатлантических рейсах.